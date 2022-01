Ubisoft+ anche su PS5 e PS4? Ecco la risposta di Ubisoft

Ubisoft+ arriverà mai su PS5 e PS4? Questa è la domanda che molti utenti hanno iniziato a porsi dopo che ieri è stato annunciato l'arrivo del servizio su Xbox Series X|S e Xbox One. La risposta, seppur poco esaustiva, è arrivata da un portavoce di Ubisoft che non ha confermato, ma neanche escluso a priori, il possibile approdo del servizio sulle console Sony.

La redazione di PushSquare ha infatti contatto Ubisoft per chiedere se il servizio arriverà anche su PS5 e PS4. La risposta del portavoce del publisher francese è stata "non abbiamo nulla da condividere al momento per quanto riguarda le altre piattaforme".

Ubisoft+, il logo del servizio del publisher francese

Per chi non lo conoscesse, Ubisoft+ è un servizio che consente di scaricare tutti i titoli del publisher fin dal day one al costo di 14,99€ al mese per l'abbonamento. Al momento la piattaforma è disponibile solo su PC, ma nel corso del 2022 arriverà anche su Xbox Series X|S e Xbox One. Maggiori dettagli al riguardo verranno svelati in futuro, ma già da ora sappiamo che il servizio non sarà integrato nell'abbonamento di Xbox Game Pass.

Insomma, stando alle dichiarazioni del portavoce del publisher francese, a quanto pare non ci sono piani al momento per portare Ubisoft+ anche su PS5 e PS4. Tuttavia le cose potrebbero cambiare in futuro. In fondo anche EA Play, il servizio ad abbonamento di EA che ha alcune caratteristiche in comune con quello di Ubisoft, è arrivato sulle piattaforme PlayStation dopo quelle Xbox, seppur è stato necessario attendere un po' di tempo.

Che ne pensate, usufruirete dei vantaggi di Ubisoft+ su PS5 e PS4? Fatecelo sapere nei commenti.