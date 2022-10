Call of Duty: Advanced Warfare 2 è il prossimo gioco di Sledgehammer Games, per un'indiscrezione

Stando a una nuova voce di corridoio, Sledgehammer Games sta lavorando a Call of Duty: Advanced Warfare 2, che seguirà Call of Duty: Vanguard. L'uscita del gioco dovrebbe avvenire nel 2025, almeno stando alla nuova cadenza del franchise.

Infatti, l'imminente Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe essere il primo titolo premium della serie a dover resistere due anni sul mercato, visto che nel 2023 non dovrebbe esserci alcun nuovo lancio. Nel 2024 dovrebbe invece uscire il nuovo Call of Duty di Treyarch, forse un Black Ops. Quindi il primo anno utile per il Call of Duty di Sledgehammer è proprio il 2025, anche se, nel caso fosse confermata la nuova cadenza, rischiamo di vederlo nel 2026.

A svelare la possibile lavorazione di Call of Duty: Advanced Warfare 2 è stato l'insider RalphsValve su Whatifgaming, di solito molto attendibile con le notizie riguardanti la serie di Activision Blizzard.

Il primo Call of Duty: Advanced Warfare fu anche il primo COD di Sledgehammer. Dotato di un'ambientazione futuristica, aveva degli elementi sicuramente interessanti, che però non convinsero moltissimo i giocatori, soprattutto a quelli più ancorati alla formula tradizionale.

In passato Sledgehammer aveva parlato di voler creare una nuova mineserie partendo da Vanguard, ma l'insuccesso del gioco potrebbe aver fatto cambiare idea a sviluppatori ed editore, facendo tornare in auge Advanced Warfare, che oltretutto potrebbe avere anche un ruolo importante nell'introdurre un po' di varietà in Call of Duty: Warzone 2, portando in gioco la fantascienza.