The Texas Chain Saw Massacre non avrà i bot e l'offline, gli autori spiegano il motivo esatto

Sumo Digital e Gun Interactive sono quasi pronti a pubblicare The Texas Chain Saw Massacre, un nuovo gioco horror asimmetrico che sicuramente ricorderà Friday the 13th: The Game. Vi sono però varie differenze tra i due titoli e uno dei cambiamenti più grandi è legato al fatto che non ci sarà alcun tipo di modalità offline e non avrà i bot.

Gun Interactive ha spiegato che il motivo è che i bot sono complessi da creare, se si vuole che siano di qualità, e questo avrebbe richiesto troppe risorse che sarebbero state tolte da altri contenuti di gioco.