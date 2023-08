Alone in the Dark: due trailer presentano i protagonisti e il grande cast dell'horror

Alone in the Dark è stato protagonista di non uno ma ben due nuovi trailer nel corso del THQ Nordic Showcase di questa sera, uno in apertura dell'evento e uno in chiusura, a dimostrazione dell'importanza ricoperta dal titolo in questione nell'economia del publisher, incentrati sui due protagonisti.

I video in questione si incentrano sui due personaggi principali del gioco: Edward Carnby e Emily Hartwood, interpretati rispettivamente da David Harbour e Jodie Comer.

Il cast messo insieme per il gioco horror è dunque di notevole livello, con l'attore che è ormai conosciuto ai più per il suo ruolo in Stranger Things e l'attrice britannica che interpreta Villanelle in Killing Eve.

I due video sono due monologhi che presentano i personaggi protagonisti del gioco e le rispettive motivazioni che li spingono ad esplorare casa Derceto, presentando dei retroscena molto interessanti per entrambi. Considerando le differenze tra Edward ed Emily, sarà interessante vedere le prospettive diverse tra i due protagonisti.