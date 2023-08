Forza Motorsport: tante novità annunciate in video, manca però lo split-screen al lancio

Tra le possibilità di gara ci sono le Spec Series, che consentono di gareggiare tra auto anche molto diverse, purché in qualche modo paragonabili, e le classiche Open Series basate sulle diverse classi di veicoli, come da tradizione della serie.

In questa è possibile partecipare a corse competitive e weekend di gare completi , comprese anche prove libere e qualifiche, fino alla corsa vera e propria con anche un'elaborazione di una strategia di gara completa.

Le nuove caratteristiche sono numerose e riguardano diversi aspetti, ma in particolare è stato preso in considerazione il multiplayer, con la funzionalità "Featured Multiplayer" che consente di prendere parte a gare specifiche in questa modalità di gioco.

Il video, come tutti i Forza Monthly, è molto lungo e contenente una grande quantità di informazioni, incentrato soprattutto su un colloquio con gli sviluppatori di Turn 10 che spiegano le novità presenti in Forza Motorsport, ma è anche possibile vedere qualche frammento di gameplay effettivo, fra i quali anche una prima comparsa della pioggia nel gioco.

Si è tenuto nelle ore scorse il nuovo Forza Monthly di agosto 2023, che ha portato con sé una grande quantità di informazioni su Forza Motorsport , il nuovo capitolo del gioco di guida in arrivo il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X|S, con tante novità e anche qualche mancanza, come quella dello split-screen al lancio .

Forza Motorsport, un'immagine

Il video presenta inoltre le caratteristiche legate ai box e vari altri elementi più interni alla simulazione, come l'applicazione dei regolamenti alla corsa e il comportamento delle auto gestite dall'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha ricevuto notevoli miglioramenti anche dall'applicazione del machine learning, come abbiamo visto anche in un video precedente.

Novità anche per quanto riguarda la valutazione del modo di guidare, con un rating per quanto riguarda la guida competitiva e uno che riguarda la "sicurezza" della guida, che premia il modo più pulito di gestire l'auto in corsa.

Queste e molte altre novità vengono approfondite all'interno del Forza Monthly, ma tra i miglioramenti spuntano anche alcune mancanze al lancio: non saranno infatti presenti la modalità spettatore, la corsa con l'intelligenza artificiale all'interno della modalità Featured Multiplayer (che è comunque impostata sul multiplayer con altri giocatori) e lo split-screen. Si tratta di mancanze piuttosto marginali, che dovrebbero comunque essere corrette in seguito. Proprio ieri, abbiamo visto tre trailer che mostrano altrettante piste del gioco.