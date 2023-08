S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, spunta una possibile data d'uscita nel 2023

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl potrebbe uscire quest'anno, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, a dar retta a una data d'uscita pubblicata sullo store ufficiale di Plaion, dunque una fonte che potrebbe essere considerata attendibile.

Secondo quanto riferito da Plaion su questa pagina, che è il publisher del gioco, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dovrebbe arrivare l'1 dicembre 2023, dunque in tempo per quest'anno, nonostante si pensasse a un probabile rinvio al 2024. Non possiamo prendere l'informazione come ufficiale, ma il fatto che provenga dallo store gestito dall'editore del gioco ci impone di prendere la questione in una certa considerazione.

Bisogna peraltro dire che non sembra trattarsi di un placeholder, come spesso accade per le date piazzate nel mese di dicembre. Altri giochi sullo store Plaion che non hanno ancora una data d'uscita definita ma solo un anno di riferimento sono infatti piazzati al 31 dicembre 2023, dunque la data utilizzata per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non è un placeholder, quantomeno nel suo utilizzo standard.

Dalla pagina in questione arrivano anche vari dettagli sul gioco, sebbene molti di questi siano già noti. In particolare, vengono descritte varie caratteristiche di questo titolo, che viene definito un misto di sparatutto in prima persona, horror e immersive sim.