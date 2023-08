Forza Motorsport: tre trailer mostrano altrettante piste del gioco Xbox

Forza Motorsport torna a mostrarsi in video, in questo caso con ben tre trailer che mostrano altrettanti circuiti presenti all'interno del nuovo gioco di Turn 10 per Xbox Series X|S e PC, in arrivo a ottobre.

Mostrando ognuno qualcosa di un tracciato da corsa, è possibile anche vedere effettivamente alcuni momenti di gameplay, considerando che i video sono ovviamente tratti dal gioco stesso, cosa che li rende sicuramente interessanti anche al di là della specifica presentazione dei circuiti.

Ogni filmato mostra una panoramica generale del tracciato con la segnalazione dei nomi e le caratteristiche delle curve, per poi passare a un veloce montaggio di scene tratte da giri di prova sui singoli tracciati. Si tratta di video molto brevi ma che rendono l'idea del livello raggiunto da Forza Motorsport.