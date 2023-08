PS4: aggiornamento firmware 10.71 disponibile, vediamo le note di Sony

Sony ha pubblicato oggi anche l'aggiornamento firmware 10.71 per PS4, continuando ovviamente a supportare il software di sistema anche della sua console di scorsa generazione, ancora decisamente attuale vista l'estrema diffusione della piattaforma.

Le note della patch sono qualcosa di imprevedibile, sconvolgente: "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le performance", sostiene Sony. Quali performance? Come le migliora? Cosa si intende con tale termine? Ai posteri l'ardua sentenza, visto che l'unica descrizione che abbiamo è proprio questa frase ormai classica da parte della compagnia nipponica.

Come una sorta di occulta formula magica, la singola nota della patch non ci aiuta affatto a far luce sui misteri di questo nuovo firmware, che potrebbe aver modificato chissà cosa nel software di sistema di PS4. Immaginiamo si tratti di correzioni di problemi e miglioramenti vari, ma siamo un po' sconvolti dal fatto di non trovare menzione all'incremento della stabilità della console, ma è anche vero che con tutti i miglioramenti che pare aver ricevuto sotto questo aspetto negli anni, dovrebbe ormai essere a prova di cannonata ravvicinata.