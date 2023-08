PS5: 41,7 milioni di console vendute nel mondo nei nuovi dati finanziari di Sony

Sony ha diffuso i risultati finanziari per il trimestre dell'anno fiscale concluso il 30 giugno, annunciando di aver raggiunto 41,7 milioni di PS5 distribuite nel mondo, un dato incrementato di 3,3 milioni di unità rispetto a quanto era stato raggiunto in precedenza.

Sony: i dati relativi al primo trimestre dell'anno fiscale

Le vendite sono aumentate per quanto riguarda il settore Game & Network di Sony, con 167,8 miliardi di yen che rappresentano un aumento del 28% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, grazie anche all'impatto della nuova valutazione della moneta e alla vendita di hardware e software non first party.

Il reddito operativo è invece sceso del 7% a 3,6 miliardi di yen, a causa soprattutto di un incremento dei costi dovuti ad acquisizioni e altre operazioni. Da questo punto di vista, l'intero gruppo Sony ha visto un calo del -31% anche a causa della diminuzione di introiti derivanti dalle divisioni Servizi Finanziari e Sony Pictures.

Le previsioni rimangono comunque sostanzialmente stabili per l'anno fiscale in corso. Gli ultimi risultati in termini di vendite erano stati comunicati da Sony solo qualche giorno fa, alla fine di luglio, e parlavano di oltre 40 milioni di unità, ma in questo caso ci sono insieme anche tutti i dati relativi ai risultati finanziari.