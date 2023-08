PS5 Pro o altri modelli 'mid-gen' non hanno molto senso, per il capo di Take-Two

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, è stato intervistato da IGN su vari argomenti, che hanno dimostrato anche la considerazione del capo di Rockstar Games e altri team su un'eventuale PS5 Pro o in generale le console "mid-gen", le quali "non hanno molta importanza", secondo Zelnick.

Prima di tutto, dipende da quello che tale modello mid-gen è in grado di offrire: "in generale, gli upgrade di metà generazione non hanno cambiato molto nell'ambito videoludico", ha spiegato Zelnick, che ha aggiunto come "non abbiano molto significato".

Dal punto di vista di sviluppatori e publisher, questi nuovi modelli di console non hanno cambiato il modo in cui i giochi vengono pensati, sviluppati e distribuiti, come abbiamo visto con PS4 Pro e Xbox One X.

In effetti, i miglioramenti che questi modelli possono apportare sono incrementi marginali dal punto di vista grafica, come aumenti di risoluzione o miglioramenti in termini di performance, ma ovviamente non possono rappresentare degli step evolutivi di grosso calibro.