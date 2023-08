Avowed doveva essere un multiplayer cooperativo prima dell'acquisizione da Microsoft

In occasione del suo 20° anniversario, Obsidian ha pubblicato un lungo video documentario diviso in 5 parti, dal quale veniamo a sapere anche che Avowed sarebbe dovuto essere un gioco fortemente improntato sul multiplayer cooperativo, prima che l'acquisizione da parte di Microsoft cambiasse le carte in tavola riportando il progetto sullo stile single player classico.

Nell'interessante documentario, che consigliamo di guardare per intero, vengono affrontati diversi aspetti della storia di Obsidian e anche degli eventi più recenti, come lo sviluppo di Avowed. Quest'ultimo sembra ricoprire una notevole importanza per il team, che lo vede come una sorta di summa della produzione dello studio vista finora.

Forse con l'idea di allargare il pubblico potenziale e rendere il progetto più appetibile, questo era stato avviato come un gioco con elementi multiplayer cooperativi. All'epoca, Obsidian era ancora indipendente e lottava per cercare di mantenere i conti in regola, dopo averi progetti di nicchia che non avevano portato a risultati commerciali di altissimo rilievo.

C'era dunque la necessità di rendere Avowed appetibile a una quantità di utenti più ampia possibile per ridurre i rischi, ma tutto questo è passato in secondo piano dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Avowed è stato uno dei primi progetti mostrati alla casa di Redmond, la quale evidentemente è rimasta favorevolmente impressionata da quanto era in sviluppo.

Grazie anche al supporto di Microsoft, Obsidian ha dunque deciso di reimpostare la struttura di Avowed sui binari più classici delle produzioni del team, ovvero facendolo tornare ad essere un RPG single player.