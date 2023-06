Avowed non è ancora in fase alpha, tanti miglioramenti sono in arrivo

Uno sviluppatore di Obsidian si è gettato nel forum RPGCodex per parlare di Avowed, rispondendo a varie critiche sull'aspetto tecnico del gioco e riferendo che non si tratta ancora di una fase alpha, con tanti miglioramenti che sono previsti per il prossimo periodo.

Lo sviluppatore in questione ha riferito che Avowed "non è ancora in alpha e verrà rifinito sotto molti aspetti", in base a quanto scritto sul forum in questione. "L'illuminazione cambierà", tra le altre cose, oltre a modifiche previste anche sotto il piano artistico.



In base a quanto riferito, Avowed avrà la lavorazione più lunga vista in Obsidian da parecchio tempo a questa parte, per quanto riguarda il passaggio da alpha a beta, cosa che rappresenta "un'ottima notizia", secondo lo sviluppatore. Questo perché spesso in Obsidian le fasi di alpha durano poco, e in generale comunque più della beta, mentre per Avowed sembra che ci sia una maggiore attenzione all'ottimizzazione e all'arricchimento del gioco.

L'uomo di Obsidian, noto nel forum come "Briar Diem", ha inoltre riferito che per il trailer sono state fatte alcune scelte particolari, ma l'atmosfera non sarà sempre brillante e colorata come quella che emerge dal video di presentazione. Ci saranno poi molti personaggi, quest, conversazioni e meccaniche di gioco varie, una grande storia e altro.

Da questo punto di vista, lo sviluppatore preferirebbe poter pubblicare immagini e materiali senza dover sottostare a delle regole così stringenti, per far emergere meglio una visione più ampia di Avowed. Nel frattempo, restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.