Diablo 4: le migliori build per l'Incantatore

Per quanto le possibilità in termini di combinazioni siano numerose, proveremo a suggerirvi quelle che al momento riteniamo alcune delle build migliori per questa classe per affrontare in scioltezza la campagna e che pensiamo potrebbero essere una base da cui partire anche nell'ottica dell'endgame con le giuste modifiche.

Parliamo tuttavia di una classe che possiamo definire in gergo "cannon glass", ovvero è in grado di mettere a ferro e fuoco i ranghi nemici scatenando la furia degli elementi, ma al tempo stesso è decisamente più fragile di un Barbaro o di un Druido, il che va compensato giocando d'astuzia, posizionandosi bene in campo e gestendo sapientemente il mana e il cooldown delle abilità. Tutte cose che imparerete con l'esperienza, ma in compenso possiamo darvi qualche dritta per quanto riguarda le build.

Build basata su Sferzata ad Arco

Un artwork dell'Incantatrice di Diablo 4

Abilità base : Sferzata ad Arco (5/5) → Sferzata ad Arco Rinforzata → Sferzata ad Arco Scintillante

: Sferzata ad Arco (5/5) → Sferzata ad Arco Rinforzata → Sferzata ad Arco Scintillante Abilità primaria : Scariche Elettriche (1/5) → Scariche Elettriche Rinforzate → Scariche Elettriche Distruttive (una volta sbloccata l'Ultra non la utilizzerete più, ma vi serve comunque per le attivazioni passive)

: Scariche Elettriche (1/5) → Scariche Elettriche Rinforzate → Scariche Elettriche Distruttive (una volta sbloccata l'Ultra non la utilizzerete più, ma vi serve comunque per le attivazioni passive) Abilita primaria : Palla di fuoco (1/5) (non la utilizzerete, vi serve giusto un punto per l'Incantamento)

: Palla di fuoco (1/5) (non la utilizzerete, vi serve giusto un punto per l'Incantamento) Abilità di difesa : Corazza di Ghiaccio (1/5)

: Corazza di Ghiaccio (1/5) Abilità di difesa : Teletrasporto (5/5) → Teletrasporto Rinforzato → Teletrasporto Splendente

: Teletrasporto (5/5) → Teletrasporto Rinforzato → Teletrasporto Splendente Abilità di difesa : Nova Gelida (5/5) → Nova Gelida Rinforzata → Nova Gelida Mistica

: Nova Gelida (5/5) → Nova Gelida Rinforzata → Nova Gelida Mistica Invocazione : Idra (5/5) → Idra rinforzata → Idra Invocata

: Idra (5/5) → Idra rinforzata → Idra Invocata Abilità Ultra : Correnti Instabili → Correnti Instabili Pregiate

: Correnti Instabili → Correnti Instabili Pregiate Passiva chiave : Maestria di Vyr

: Maestria di Vyr Passiva ramo difensivo : Cannone di vetro (3/3) - Armonia Elementale (1/3)

: Cannone di vetro (3/3) - Armonia Elementale (1/3) Passiva ramo invocazione : Allineamento degli Elementi (1/3) - Protezione (3/3) - Maestria delle Invocazioni (3/3)

: Allineamento degli Elementi (1/3) - Protezione (3/3) - Maestria delle Invocazioni (3/3) Passiva ramo Ultra : Flussi Correnti (1/3) - Elettrocuzione (3/3)

: Flussi Correnti (1/3) - Elettrocuzione (3/3) Slot Incantamento 1 : Palla di Fuoco

: Palla di Fuoco Slot Incantamento 2 : Sferzata ad Arco

: Sferzata ad Arco Aspetti del Codex del potere consigliati : Aspetto del Controllo (Biblioteca Sommersa - Kehjistan), Aspetto della Rapidità (Sale Sepolte - Steppe Aride), Aspetto della Potenza (Steppe Aride, si sblocca progredendo nella campagna), Aspetto del Conduttore Vincolato (Tempio di Komdor - Steppe Aride).

: Aspetto del Controllo (Biblioteca Sommersa - Kehjistan), Aspetto della Rapidità (Sale Sepolte - Steppe Aride), Aspetto della Potenza (Steppe Aride, si sblocca progredendo nella campagna), Aspetto del Conduttore Vincolato (Tempio di Komdor - Steppe Aride). Armi: Bacchetta + Focus

Quella proposta qui sopra si tratta di una build equilibrata tra attacco e difesa, che utilizza un misto di abilità basate sul fulmine, accompagnate da magie a base di fuoco e ghiaccio. È pensata per offrire mobilità, resistenza ai danni e un ottimo output offensivo quando si punta a target singoli, e in tutto ciò non è legata alla meccanica della gestione del mana, visto che non utilizzerete praticamente mai le abilità primarie e di dominio. In compenso richiede di combattere con i nemici a distanza ravvicinata e gestire sapientemente i cooldown della Ultra e abilità difensive.

Principalmente quello che dovrete fare è assaltare i nemici con la Sferzata ad Arco per infliggere danni e stordire i nemici, aggiungendo all'offensiva l'Hydra (che attacca automaticamente gli avversari), mentre la Ultra Correnti Instabili va usata sapientemente (il cooldown è di ben 70) quando vi serve tanto danno in poco tempo, visto che casta in automatico le vostra abilità basate sul fulmine (in questo caso Scariche Elettriche a ripetizione). Abbiamo poi la Nova Gelida, utilissima per congelare i bersagli nei paraggi, renderli vulnerabili e ridurre i tempi di ricarica delle abilità nel caso li uccidiate mentre sono sotto il suo effetto.

L'opzione difensiva principale è la Corazza di Ghiaccio, che assorbe i colpi in arrivo per sei secondi , mentre Teletrasporto è un abilità a tutto tondo che potrete sfruttare in vari modi: potrete utilizzarla per gettarvi rapidamente in mezzo ai nemici sfruttando il bonus alla resistenza offerto, per scappare a gambe levate se vi trovate alle strette o anche semplicemente per muovervi rapidamente all'interno dei dungeon.

Per le armi vi consigliamo l'accoppiata bacchetta e Focus, visto che quest'ultimo può includere bonus alla ricarica delle abilità che tornano sicuramente molto utili. In generale per l'equipaggiamento vi suggeriamo, nei limiti del possibile, di puntare su armi e armature con bonus che riducono i cooldown, aumentano la mobilità e l'armatura per aumentare le chance di sopravvivere agli assalti dei mostri mentre scatenate le vostre magie di fulmine e ghiaccio.