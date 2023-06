Diablo 4: le migliori build per il Barbaro

Vi serve qualche consiglio per realizzare una build efficiente per il vostro Barbaro in Diablo 4? Ecco alcune dritte da parte nostra.

Se vi piace caricare i nemici a testa bassa, il Barbaro di Diablo 4 è la classe che fa per voi. Molto più resistente di un Incantatore e di un Tagliagole, questo guerriero o guerriera può fare affidamento su variegato arsenale di armi da mischia, abilità che aumentano la salute e la velocità con cui viene rigenerata e tecniche con cui infliggere sanguinamento ed effetti di crowd control. La sua grande resistenza e controbilanciata da un potenziale offensivo sulla carta meno impressionante rispetto ad altre classi, ma con il giusto set di potenziamenti ed equipaggiamento riuscirete a mettere a ferro e fuoco i ranghi nemici con una certa facilità. Diablo 4 offre davvero l'imbarazzo della scelta quando si tratta di creare una build e le combinazioni sono virtualmente infinite. Noi di seguito vi suggeriremo quelle che, a nostro avviso, sono tra le build migliori per il Barbaro per affrontare senza problemi la campagna e come potenziale base per l'infinito endgame proposto dal gioco, ovviamente con i dovuti accorgimenti. Come abbiamo detto anche nella nostra guida alle build migliori per l'Incantatore, il consiglio comunque resta sempre quello di provare a creare il vostro setup studiando le abilità a disposizione per la vostra classe preferita. In fondo il respec nelle fasi iniziali è discretamente basso e sperimentare varie build, anche fallendo, fa parte del divertimento.

Build basata su Sanguinamento Un artwork ufficiale del Barbaro di Diablo 4 Abilità base : Affondo (1/5) → Affondo Rinforzato → Affondo da Battaglia

: Affondo (1/5) → Affondo Rinforzato → Affondo da Battaglia Abilità primaria : Lacerazione (5/5) → Lacerazione Rinforzata → Lacerazione Furiosa

: Lacerazione (5/5) → Lacerazione Rinforzata → Lacerazione Furiosa Abilità di Difesa : Grido di Battaglia (5/5) → Grido di Battaglia Rinforzato → Grido di Battaglia Tattico

: Grido di Battaglia (5/5) → Grido di Battaglia Rinforzato → Grido di Battaglia Tattico Abilità Rissa : Grido di Guerra (1/5) → Grido di Guerra Rinforzato → Grido di Guerra Potente (o Poderoso se vi serve un pizzico di resistenza extra)

: Grido di Guerra (1/5) → Grido di Guerra Rinforzato → Grido di Guerra Potente (o Poderoso se vi serve un pizzico di resistenza extra) Abilità Dominio delle Armi : Colpo di Grazia (5/5) → Colpo di Grazia Rinforzato → Colpo di Grazia del Combattente

: Colpo di Grazia (5/5) → Colpo di Grazia Rinforzato → Colpo di Grazia del Combattente Abilità Ultra : Richiamo degli Antichi → Richiamo degli Antichi Pregiato → Richiamo degli Antichi Supremo

: Richiamo degli Antichi → Richiamo degli Antichi Pregiato → Richiamo degli Antichi Supremo Passiva Chiave : Rabbia Sfrenata o in alternativa Ferite Zampillanti

: Rabbia Sfrenata o in alternativa Ferite Zampillanti Passive ramo abilità primarie : Punto di pressione (3/3)

: Punto di pressione (3/3) Passive ramo abilità Rissa : Voce Rimbombante (3/3) - Voce Gutturale (3/3) - Capo Indiscusso (principalmente se giocate in multiplayer) (3/3) - Resistenza Aggressiva (1/3) - Furia Prolifica (3/3)

: Voce Rimbombante (3/3) - Voce Gutturale (3/3) - Capo Indiscusso (principalmente se giocate in multiplayer) (3/3) - Resistenza Aggressiva (1/3) - Furia Prolifica (3/3) Passive ramo Dominio delle Armi : Combattente della Fossa (3/3) - Azzoppamento (1/3) - Ridotto all'Osso (3/3)

: Combattente della Fossa (3/3) - Azzoppamento (1/3) - Ridotto all'Osso (3/3) Passive ramo Ultra

: Furia Temperata (1/3) - Furia Rinvigorente (3/3) Tecnica Perizia con le Armi : Ascia a due mani o Spada a due mani

: Ascia a due mani o Spada a due mani Aspetti del Codex del Potere consigliati : Aspetto dell'Attesa (Sottoquercia - Scosglen), Aspetto del Maestro dei Margini (Pietre Ancestrali - Scosglen), Aspetto della Rapidità (Sale Sepolte - Steppe Aride), Aspetto dell'Anemia (Caserma di Kor Dragan - Vette Frantumate), Aspetto della Furia Echeggiante (Caverne di Scirocco - Kehjistan).

: Aspetto dell'Attesa (Sottoquercia - Scosglen), Aspetto del Maestro dei Margini (Pietre Ancestrali - Scosglen), Aspetto della Rapidità (Sale Sepolte - Steppe Aride), Aspetto dell'Anemia (Caserma di Kor Dragan - Vette Frantumate), Aspetto della Furia Echeggiante (Caverne di Scirocco - Kehjistan). Armi consigliate: un'arma a due mani tagliente valida per Lacerazione, il resto serve solamente per avere statistiche bonus. Quella proposta qui sopra è una build che si basa principalmente sull'infliggere sanguinamento ai nemici, che si rivela solida in termini di danno e perfetta per affrontare i boss, ma anche gruppi di nemici, a patto che riusciate a raggrupparli intorno a voi. Lacerazione sarà la vostra abilità principale per infliggere danni e sanguinamento, accompagnata dall'utilissimo Affondo, un attacco base che permette di accumulare furia e di balzare rapidamente da un nemico all'altro grazie agli scatti che il personaggio esegue con questa abilità. Abbiamo poi la Ultra Richiamo degli Antichi, la vostra principale risorsa quando vi trovate alle strette o vi serve di fare piazza pulita di un gran numero di nemici in breve tempo. Colpo di Grazia completa il kit della abilità offensive, un attacco da utilizzare sapientemente sui nemici in fin di vita per resettarne il tempo di ricarica e generare ulteriore furia. Abbiamo poi due Urla. Grido di Battaglia Tattico incrementa la velocità di movimento la rigenerazione della furia / risorse principali del vostro barbaro e degli alleati nelle vicinanze. Grido di Guerra, anche al livello base, offre un cospicuo bonus ai danni per il vostro personaggio e compagni e attiva la modalità Berserk e va utilizzato principalmente quando si affrontano elité e boss. Le passive Azzoppamento e Ridotto all'Osso aumenta fanno leva sul sanguinamento per rallentare i nemici con questo malus e danneggiare ulteriormente quelli vulnerabili. Come passiva chiave vi suggeriamo Rabbia Sfrenata che aumenta i danni di Lacerazione al costo di un consumo maggiore di furia, il che spiega perché tutto il resto del kit è incentrato sul generare rapidamente questa risorsa. Se per qualsiasi motivo non riuscite comunque ad accumulare abbastanza furia per sostentare questo bonus, potete anche ripiegare su Ferite Zampillanti. Visto che parliamo di una build basata sul sanguinamento, gli unici armamenti che vi servono sono una valida arma a due mani tagliente o una coppia spade / accette (ricordatevi che potete assegnare quale equipaggiamento usare per ogni abilità del Barbaro). Per il resto dell'arsenale potete andare a piacere: non lo utilizzerete ma vi fornirà comunque dei bonus in termini di statistiche.