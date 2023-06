Amazon Kindle Unlimited: tre mesi gratis per gli abbonati Prime e promozione a 0.99€ per gli altri

In occasione dall'arrivo del Prime Day 2023, Amazon ha dato il via a una promozione molto interessante: tre mesi di Kindle Unlimited gratuiti per i clienti Prime idonei. L'offerta sarà valida fino al 12 luglio 2023. Se non siete abbonati, potete invece ottenere due mesi al prezzo di 0.99€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

L'offerta è valida solo per i clienti Prime "idonei". Non dovete essere già iscritti e non dovete aver sfruttato recentemente la prova gratuita. In qualsiasi momento potrete cancellare l'abbonamento (i libri già presi in prestito rimarranno disponibili fino allo scadere dei tre mesi). Il prezzo al momento del rinnovo sarà di 9.99€, ovvero il prezzo standard.

Amazon Kindle Unlimited dà accesso a oltre 1 milione di titoli, tra romanzi, visual novel, albi a fumetti, manuali e non solo. Potete utilizzarlo da qualsiasi dispositivo tramite l'app Kindle: potete usare il computer, lo smartphone, il tablet e ovviamente i lettori eBook Kindle. Potete trovare romanzi da poco pubblicati ma anche grandi classici come La compagnia dell'anello di Tolkien o la saga di Harry Potter.