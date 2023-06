Annapurna ha caricato otto video su YouTube in vista dello Showcase

Annapurna ha rivelato di aver caricato otto video su YouTube: con ogni probabilità si tratta dei trailer che il publisher presenterà nel corso dello Showcase che verrà trasmesso il prossimo 29 giugno.

Annunciato alcuni giorni fa, l'Annapurna Interactive Showcase 2023 farà luce sui prossimi progetti dell'azienda, che come sappiamo ha diverse produzioni in cantiere, inclusa la vociferata versione Xbox di Stray.

Impossibile capire cosa si nasconda in quell'elenco non indicizzato, ma sarebbe ovviamente bello vedere un trailer di Silent Hill: Townfall, annunciato lo scorso ottobre e uno del promettente Cocoon, che abbiamo provato nei giorni scorsi.

Come detto, tuttavia, i progetti in cantiere sono tanti per Annapurna Interactive e includono i vari Storyteller, Flock, Lorelei and the Laser Eyes, The Lost Wild, Open Road e Thirsty Suitors.

Vedremo senz'altro alcuni di questi titoli il 29 giugno, a partire dalle 21.00.