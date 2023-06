Diablo 4: le migliori build per il Tagliagole

Il Tagliagole di Diablo 4 è una classe versatile che può attaccare sia dalla distanza con arco e balestra, che a corto raggio con spade e pugnali. Inoltre, vanta una grande mobilità e può infondere i suo attacchi con il veleno, l'ombra e il ghiaccio, infliggendo danni aggiuntivi e status alterati ai nemici.

In compenso i Tagliagole sono relativamente fragili e richiedono un posizionamento perfetto per massimizzare il potenziale delle loro abilità offensive, il che richiede un pizzico di strategia e capacità di adattamento.

Diablo 4 come da tradizione della serie offre davvero l'imbarazzo della scelta quando si tratta di abilità e passive e le combinazioni in tal senso sono praticamente infinite. Noi di seguito vi suggeriremo quelle che riteniamo due valide build per il Tagliagole, una focalizzata sugli attacchi ravvicinati e l'altra su abilità con l'arco e la balestra, pensate per affrontare senza problemi la campagna dell'action RPG di Blizzard e come possibile base anche per l'endgame, chiaramente da modificare con i giusti accorgimenti.

Come abbiamo detto anche nella guide alle build migliori per l'Incantatore e il Barbaro, il consiglio comunque è quello di provare voi stessi a creare un setup che ritenete ideale, studiando le abilità a disposizione per la vostra classe preferita e le possibili combinazioni. Del resto il reset dei punti nelle fasi iniziali del gioco ha un costo relativamente basso e sperimentare varie build, anche fallendo, fa parte del divertimento.