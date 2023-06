ONEXFLY: annunciata una nuova 'console' portatile ad alte prestazioni con Ryzen 7 e RDNA 3

One-Notebook ha annunciato un nuovo dispositivo dedicato al gaming in portabilità con ONEXFLY, che si presenta come una sorta di "console" portatile ad alte prestazioni, anche se di fatto si tratta di un agglomerato di componenti PC portatili basato su APU AMD Ryzen 7.

La stessa compagnia ha già tentato questa strada con OneXPlayer, ma questo nuovo ONEXFLY sembra essere un passo avanti evolutivo, sul fronte della potenza computazionale espressa. La macchina utilizza una APU AMD Ryzen 7 7840U Phoenix, basata su architettura Zen4, con 8 core e 16 thread.

Sul fronte grafico, il dispositivo utilizza una Radeon 780M iGPU con architettura RDNA 3, 12 CU per un totale di 768 core a 2800 MHz di frequenza.

Il tutto è racchiuso in una scocca particolarmente piccola e leggera, con un display da 7 pollici 1920x1080 a 120 Hz, con assorbimento energetico da 15-28W come design in termini di performance. Il tutto dovrebbe contare anche su un sistema di illuminazione RGB per personalizzare un po' l'aspetto della console.

La macchina in questione non ha ancora un prezzo preciso ma potete seguire la questione sulla pagina ufficiale pubblicata su IndieGogo, in attesa di ulteriori dettagli. Vediamo dunque le specifiche tecniche annunciate per ONEXFLY: