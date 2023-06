Microsoft Flight Simulator 2024: nuove informazioni dal FlightSimExpo 2023

Microsoft Flight Simulator 2024 è stato protagonista di un'estesa presentazione all'interno del FlightSimExpo 2023, che ha portato diverse nuove informazioni sul nuovo capitolo della simulazione di volo da parte di Asobo e Microsoft.

La presentazione è molto lunga e dettagliata, da questa è emerso che Asobo è cresciuto molto come team, potendo dunque investire una notevole quantità di personale nella costruzione di questo nuovo capitolo della serie.

L'idea principale, come abbiamo riferito anche nel nostro speciale di approfondimento su Microsoft Flight Simulator 2024, è fornire ai giocatori l'idea di una carriera da pilota all'interno di un'ambientazione alquanto realistica.

Non si tratta proprio di far soldi, quanto piuttosto affrontare diverse situazioni realistiche per un pilota anche specializzato in diversi settori, come spegnere incendi o fare ricerche dall'alto.

Tra le priorità degli sviluppatori c'è stata una riduzione generale della complessità e pesantezza del client, che ora scarica solo i dati necessari al momento, senza sovraccaricare il sistema e cercando di occupare lo spazio minimo possibile. In ogni caso, è retrocompatibile con i materiali scaricati in precedenza.

Microsoft Flight Simulator 2024 si basa su un engine nuovo in termini di fisica e aerodinamica, cosa che dovrebbe peraltro consentire un controllo estremo ai creatori di contenuti ma comporta anche grandi miglioramenti in termini di performance, grazie alla ricostruzione dell'engine che ora sfrutta il multithreading in maniera più completa.

Tra le novità, c'è la gestione di corpi rigidi o morbidi (come esemplificato con la fisica dei palloni aerostatici), la simulazione di tessuti e corde e altro. Nei nuovi sistemi rientrano le rielaborazioni ai sistemi elettrici, pneumatici, idraulici e di carburante, oltre a un nuovo sistema che gestisce danni ed errori. Rinnovato anche il sistema legato al carico e ai passeggeri, oltre a pacchetti più profondi e ampi per quanto riguarda la simulazione dei sistemi avionici.

Per quanto riguarda grafica e riproduzione del mondo, gli sviluppatori hanno presentato una nuova implementazione del machine learning che consente una moderazione 3D più approfondita, con dettagli di superficie più numerosi e precisi. Migliorata inoltre la resa di diverse superfici e materiali, inoltre sono stati aggiunti diversi effetti realistici come il cambio delle stagioni in maniera completa, l'aurora boreale, i tornado e le tempeste, oltre a flora, fauna, migrazioni di animali, traffico mondiale delle navi, degli aerei e dei veicoli di terra più accurati e altro.

Microsoft Flight Simulator 2024 è stato annunciato nel corso dell'Xbox Game Showcase 2023 con un trailer.