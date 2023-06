The Callisto Protocol: Final Transmission, immagini e dettagli sul DLC finale

D.A. Salisbury, global brand manager di Kraft, è intervenuto direttamente sul PlayStation blog per parlare di The Callisto Protocol: Final Transmission, svelando alcuni dettagli e immagini del DLC finale del survival horror fantascientifico da parte di Striking Distance.

Per quanto riguarda la storia, questa si pone come un prosieguo diretto degli eventi del gioco principale, che evidentemente sono andati di male in peggio nel penitenziario.

Il virus che ha scatenato il caos nella struttura, veniamo a sapere, rischia di diffondersi anche all'esterno e spetta a a noi recuperare i dati di Mahler e trasmetterli fuori dal pianeta.

Ovviamente questo vuol dire combattere e cercare di sopravvivere passando attraverso vari incubi ed abomini assortiti. Ad aiutarci in questo percorso arrivano nuovi oggetti e armi, come il Kinetic Hammer, che si presenta come evoluzione sostanziale dell'arma contundente standard.

Questo consente di sferrare attacchi in mischia da leggeri e veloci a pesanti e lenti, a seconda anche della durata della pressione sul tasto di attacco. Tra i nuovi nemici troviamo inoltre il robot biofago o "biobot", come lo chiamano affettuosamente gli sviluppatori. Questo terrificante nemico è un incrocio tra un biofago e un'unità robotica di sicurezza UJC, e ci ricorda che Black Iron è più pericolosa e mortale che mai.

In sostanza, si tratta dell'inquietante risultato di un biofago che prende il controllo di una macchina, creando uno dei nemici più coriacei e spaventosi presenti nel gioco. Questi, peraltro, si muovono e si comportano in maniera da stimolare il combattimento corpo a corpo, per il quale il Kinect Hammer giunge a fagiolo.

Pare inoltre che il boss finale di Final Transmission sia davvero qualcosa di speciale: "Il nostro obiettivo era quello di mettere in mostra la potenza del Kinetic Hammer e far sì che i giocatori trovassero la strategia migliore per sconfiggere il boss, decidendo quando usare attacchi in mischia o a distanza e utilizzando l'arena a proprio vantaggio", ha riferito Quinlan Richards, Senior Systems Designer. "Il boss utilizza meccaniche simili a quelle di Jacob e passa senza difficoltà da potenti colpi ravvicinati ad aggressivi attacchi a distanza. Inoltre, per rendere la battaglia ancora più interessante, il boss finale potrà contare su un'abilità che darà a Jacob del filo da torcere".

Come è stato svelato qualche giorno fa, The Callisto Protocol: Final Transmission sarà disponibile dal 27 giungo 2023 su PC, PlayStation e Xbox.