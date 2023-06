Microsoft Flight Simulator 2024, Asobo ci porta a vivere una carriera nel mondo dell'aviazione

Se siete rimasti anche voi disorientati dalla fugace presentazione di domenica scorsa, la buona notizia è che in questo articolo proveremo a fare il punto su tutte le informazioni emerse in questi giorni su Microsoft Flight Simulator 2024 , che non è in alcun modo un aggiornamento del capitolo uscito nel 2020, ma un sequel stand-alone che ha tutta l'ambizione di rivoluzionare la concezione stessa di una serie che da più di 40 anni ci mette le ali.

Non era quindi impensabile che il gioco solcasse i cieli dello showcase di domenica con un nuovo aggiornamento, e sinceramente è quello che abbiamo pensato un po' tutti, quando il logo dello studio francese si è materializzato sullo schermo della diretta. Ma arrivati alla fine del trailer, vi sarete probabilmente chiesti anche voi cosa diavolo fosse quel Microsoft Flight Simulator 2024 appena lanciato in pasto alla nostra ferale curiosità. Si tratta di un gigantesco aggiornamento che stravolgerà l'attuale identità del gioco, a quattro anni dal lancio? O di un reel volto a presentare il calendario dei nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro? Ma allora perché il trailer ha fatto riferimento a una nuova generazione di simulatori Microsoft?

Tra i tanti interpreti di un Xbox Games Showcase capace di intrecciare grandi momenti e piccole sorprese, un ruolo di primo piano se lo è voluto ritagliare Microsoft Flight Simulator, atterrato sul palco della conferenza con un annuncio molto diverso dal solito, che non tutti hanno saputo inquadrare in un primo momento. Incarnando una sorta di vanity asset per l'azienda di Redmond - essendo il simbolo di un'avanguardia tecnologica che, molto semplicemente, nessun concorrente può sognarsi di replicare - lo splendido simulatore di Asobo ha sempre impreziosito con la sua presenza le ultime rassegne estive che Microsoft dedica alla sua divisione gaming, partecipando agli eventi con delle novità relative al massiccio supporto post-lancio che negli ultimi tre anni ne ha drammaticamente ampliato portata e confini.

In realtà, soprattutto con l'arrivo del gioco sulle console della famiglia Xbox, avevamo noi stessi trovato che la totale assenza di sistemi e meccaniche di progressione potesse rivelarsi un'enorme occasione mancata, per un capitolo che aveva avuto l'opportunità unica di aprirsi al grande pubblico dopo decenni di isolamento. Sarebbe bastata la presenza di qualche brevetto, una semplice carriera da pilota civile, un qualsiasi meccanismo che ci desse quel pretesto in più per passare sedici ore dietro a una cloche in un volo da Roma a Bangkok. Alla fine, era anche la domanda a cui Neumann doveva sempre rispondere, ad ogni singolo incontro con la stampa: "Jorg, la fotogrammetria della Provenza francese è mozzafiato, ma quando arriva la carriera?".

Volare, ma non solo

Anche il trasporto di merci e container sarà al centro dell'offerta di Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 è la risposta a questa domanda, offrendo finalmente ai giocatori la prospettiva di affrontare dall'abitacolo di un aereo o da quello di un elicottero una manciata di carriere nel mondo dell'aviazione, che spaziano dal soccorso aereo al trasporto di merci, dal servizio charter per VIP a voli di ricerca scientifica, fino a tour in dirigibile ed escursioni in mongolfiera. Il trailer fa riferimento a ben 19 professioni diverse, ma non offre però alcun ulteriore dettaglio su come queste saranno incastonate nell'impianto ludico di Flight Simulator 2024, che immaginiamo sarà una copia carbone di quello uscito nel 2020. Le informazioni al momento sono ridotte all'osso, ma la speranza è naturalmente quella di non trovarsi di fronte a banali set di missioni slegate tra loro, ma piuttosto di poter prendere parte a vere e proprie carriere governate da un sistema di progressione profondo e stratificato.

L'operazione commerciale alla base di questa "riedizione" non riesce però a convincerci del tutto, perché se consideriamo che il modello di volo e la replica del pianeta Terra rimarranno ragionevolmente inalterati nel passaggio al nuovo capitolo, viene naturale chiedersi perché allora tutte queste novità di gameplay non siano state introdotte nel simulatore attuale, finalmente pronto a spiccare il volo dopo un percorso di aggiornamenti che ne ha faticosamente colmato le lacune negli ultimi tre anni. La scelta di lasciare indietro Flight Simulator 2020, dopo tutte le energie spese per renderlo finalmente all'altezza delle aspettative della sua community, è semplicemente inspiegabile.