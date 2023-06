Netflix: Top 10 di film e serie TV più viste in Italia all'11 giugno 2023, Zerocalcare sul podio

Come ogni settimana, Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più viste in Italia negli ultimi sette giorni. Possiamo notare che la nuova serie di Zerocalcare è sul podio. Vediamo però più nel dettaglio la Top 10 delle serie TV più viste in Italia dal 5 giugno all'11 giugno 2023:

Manifest - Stagione 4 Non ho mai - Stagione 4 Questo mondo non mi renderà cattivo Fubar - Stagione 1 Riverdale - Stagione 6 New Amsterdam - Stagione 3 Valeria - Stagione 3 Profilo Falso - Stagione 1 La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton - Miniserie Manifest - Stagione 1

Come potete vedere, Manifest Stagione 4 continua a essere uno dei preferiti del pubblico italiano: è in classifica da sette settimane. Tra le novità degli ultimi sette giorni, invece, troviamo Non ho mai Stagione 4, il già citato Questo mondo non mi renderà cattivo e Valeria Stagione 3. Molto bene anche La Regina Carlotta che è in Top 10 di Netflix da sei settimane, anche se sembra pronta a lasciare la classifica.

Questo mondo non mi renderà cattivo

La Top 10 dei film più visti su Netflix dal 5 giugno all'11 giugno 2023 si compone invece come segue:

In fondo al cuore A Beautiful Life Self/less Shooter Tre metri sopra il cielo Identità violate Merve Kült Via dall'incubo Spider-Man Un Nuovo Universo Attacco al Potere 2

Come spesso accade, la classifica dei film più visti è composta quasi esclusivamente da novità della settimana. A Beautiful Life, Tre metri sopra il cielo e Attacco al Potere 2 sono le uniche pellicole che tornano per la seconda volta nella Top 10 di Netflix, con tutto il resto che è in classifica per la prima volta. Possiamo vedere ad esempio Spider-Man Un Nuovo Universo, probabilmente tornato in auge grazie alla presenza del secondo capitolo nei cinema.

Spider-Man Un Nuovo Universo

Parlando sempre di cinema, Disney rimanda moltissimi film di Marvel, Star Wars e Avatar: quest'ultimo terminerà nel 2031.