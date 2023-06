Disney rimanda moltissimi film di Marvel, Star Wars e Avatar: quest'ultimo terminerà nel 2031

Molti progetti di Star Wars, Disney, Marvel e Avatar arriveranno più tardi del previsto. Variety ha segnalato le nuove date dei vari film della compagnia del Topo.

Questi film includono: Captain America: Brave New World, che ora verrà pubblicato il 26 luglio 2024, mentre in precedenza era stato fissato per il 3 maggio 2024, Thunderbolts è stato posticipato al 20 dicembre 2024, Blade si sposta al 14 febbraio 2025 e il nuovo film dei Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025.

I ritardi più grandi sono per i film degli Avengers. Infatti, Avengers: Kang Dynasty è stato posticipato di un intero anno dal 2 maggio 2025 al 1° maggio 2026. A sua volta, anche Avengers: Secret Wars è stato anch'esso posticipato di un anno, passando dal 1° maggio 2026 al 7 maggio 2027. Ma non tutto è stato ritardato, perché Deadpool 3 è stato anticipato dal novembre 2024 al 3 maggio 2024.

Secondo Variety, i ritardi di produzione e lo sciopero degli sceneggiatori in corso sono due dei motivi principali per cui la Marvel ha deciso di rinviare molti dei suoi prossimi progetti. La sospensione delle riprese di Blade e Thunderbolts ha provocato un effetto a catena in tutto lo studio.

Non solo Marvel è stata colpita. Infatti, viene spiegato che il film live-action "Oceania" sarà pubblicato il 27 giugno 2025; "Avatar 3" è stato spostato al 19 dicembre 2025; "Avatar 4" al 21 dicembre 2029 e "Avatar 5" al 19 dicembre 2031. In base a questo calendario, il film finale di "Avatar" arriverà 22 anni dopo il film originale del 2009.

Inoltre, un film di "Star Wars" senza titolo debutterà il 18 dicembre 2026 e un altro lungometraggio di "Star Wars" è stato spostato dal 19 dicembre 2025 al 22 maggio 2026. Un ulteriore pellicola di "Star Wars" è previsto per il 17 dicembre 2027. Disney non ha chiarito i dettagli su questi prodotti.