Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, data di uscita ed edizione Deluxe annunciate

Microids ha annunciato la data di uscita di Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express. Il gioco investigativo sarà disponibile dal 19 ottobre 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre, sono stati condivisi alcuni dettagli sull'edizione Deluxe.

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e includerà:

Il videogioco

Un artbook di 48 pagine

La soundtrack originale in formato digitale

Un segnalibro a forma di biglietto dell'Orient Express

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è una rivisitazione della storia originale omonima. Questa nuova versione ci porta nel 2023, con un Hercule Poirot che si trova sempre sull'Orient Express, ma aggiungerà vari elementi per mantenere la sorpresa. Inoltre, ci sarà un nuovo personaggio, Joanna Locke, che permetterà di condurre una seconda investigazione negli Stati Uniti tramite una serie di flashback.

L'investigazione si baserà sulla mappa mentale e sulla risoluzione di una linea temporale di eventi. Dovremo fare deduzioni, risolvere enigmi e scoprire la verità.

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express Deluxe Edition

Vi ricordiamo anche che è in lavorazione un altro gioco di Poirot, chiamato Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case. Quest'ultimo dispone di una visuale dall'alto e propone una storia originale con una versione più classica del personaggio. Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express invece propone una visuale in terza persona.