GTA Online: San Andreas Mercenaries ora disponibile

Da ora il corposo aggiornamento gratuito San Andreas Mercenaries di GTA Online è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. L'update porta con sé nuove missioni e attività criminose da svolgere per le strade di San Andreas. I giocatori uniranno le forze con il meccanico e asso dei cieli Charlie Reed e daranno vita ai Los Santos Angeles, un gruppo di aviatori e mercenari specializzato il lavori sporchi, come rubare dati da server farm, assalti e lancio di esplosivi su bersagli di rilievo.

Reed ha anche pianificato il Progetto Overthrow, un attacco su più fronti alla Merryweather Security per scalzarla dalla sua posizione di dominio, con il tutto che si traduce in sei nuove missioni per 1 - 4 giocatori che sarà possibile avviare dal Terminale Operativo del Mammoth Aveneger, sul sito di Warstock Cache & Carry.

Da qui sarà possibile gestire anche le operazioni dei Los Santos Angel e accrescere ulteriormente il conto in banca di questa gruppo criminale, partecipare alla Scuola di volo, accedere a quattro missioni di recupero e tre di vendita e di accedere agli hangar e personalizzare l'arsenale dell'Avenger, il gigantesco areo operativo degli LSA.

L'aggiornamento San Andreas Mercenaries di GTA Online, inoltre includerà anche nuovi eventi casuali, un nuovo mitra tattico ideale per sparare alla guida, prove a tempo giornaliero e tante altre attività criminali e non con cui divertirsi in compagnia degli altri giocatori di GTA Online.