Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew: Motorfest e Prince of Persia non arriveranno su Steam

Ubisoft negli ultimi giorni ha confermato vari suoi giochi in arrivo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ovvero The Crew Motorfest, Avatar Frontiers of Pandora e Prince of Persia The Lost Crown. Ha però anche confermato che nessuno di questi giochi arriverà, almeno al lancio, su Steam. Saranno disponibili unicamente su Epic Games Store e Ubisoft Store.

Non si tratta di una sorpresa enorme, visto che spesso Ubisoft prosegue secondo questa linea d'azione. Recentemente, però, la compagnia francese aveva iniziato a portare vari propri vecchi giochi su Steam (come Far Cry 6 e Tom Clancy's Rainbow Six Extraction), quindi alcuni giocatori speravano che lo stesso sarebbe accaduto con le nuove opere.

È possibile però che, qualche tempo dopo l'uscita, The Crew Motorfest, Avatar Frontiers of Pandora e Prince of Persia The Lost Crown saranno pubblicati anche su Steam. Ovviamente tutti questi titoli saranno disponibili anche su console.

Per il momento, invece, non abbiamo conferme per Star Wars Outlaws, ma è credibile che segua lo stesso destino dei giochi appena citati. Diteci, per voi è un problema la mancanza di Steam tra le piattaforme di pubblicazione oppure acquistate senza problemi tramite Epic Games Store e Ubisoft Store?