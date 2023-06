Captain America Brave New World è il nuovo nome del film Marvel: data di uscita svelata

Captain America: New World Order, ovvero il quarto film della serie Captain America dell'MCU, ha un nuovo nome: la pellicola, in arrivo a maggio 2024, si chiama ora Captain America Brave New World.

L'informazione arriva direttamente da Marvel, tramite il profilo Twitter ufficiale come potete vedere poco sotto. La data di uscita USA è precisamente il 3 maggio 2024.

Ricordiamo che Captain America Brave New World vedrà Sam Wilson (Anthony Mackie) nei panni di Captain America. Wilson ha impugnato lo scudo nella serie TV The Falcon and The Winter Soldier, disponibile su Disney Plus.

Le riprese del film sono ancora in corso ad Atlanta e sono in corso molti spostamenti, con l'aggiunta di nuovi membri del cast quasi ogni settimana. Sappiamo che Tim Blake Nelson diventerà The Leader dopo 16 anni dalla sua partecipazione a L'incredibile Hulk. Secondo le fonti, anche il campione del mondo dei pesi massimi WWE Seth Rollins apparirà come membro della Serpent Society, mentre Liv Tyler dovrebbe essere nuovamente Betty Ross, il primo "love interest" di Bruce Banner.

Carl Lumbly torna dalla serie The Falcon and The Winter Soldier, riprendendo il ruolo di Isiah Bradley, mentre Danny Ramirez interpreterà Joaquin Torres. Julius Onah (The Cloverfield Paradox) dirigerà Brave New World, scritto da Malcolm Spellman e Dalan Musson di The Falcon and The Winter Soldier.