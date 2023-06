Amnesia: The Bunker disponibile, ottime le prime recensioni su Steam

Amnesia: The Bunker è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio appena pubblicato da Frictional Games. Notevole anche la reazione del pubblico, con le prime recensioni su Steam che sono molto positive.

Il trailer mostra alcune veloce sequenze di gameplay, che ci fanno ancora una volta assaggiare la peculiare ambientazione: un bunker della Prima Guerra Mondiale. Nei panni di un soldato sopravvissuto a una granata, il giocatore deve riuscire ad aprire la strada d'uscita. Vediamo il filmato:

Nel mentre su Steam il gioco è stato sbloccato già da qualche ora e stanno iniziando ad arrivare le prime recensioni, per il 91% positive (fino a questo momento). Ai giocatori piace il senso di oppressione costante comunicato dal gioco e il ritorno a un horror nudo e crudo, in cui tutto è pensato per creare tensione. Paradossalmente la stessa esasperazione della paura è tra gli elementi più sottolineati delle recensioni negative (il 9%).

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Amnesia: The Bunker, in cui abbiamo scritto:

Con Amnesia: The Bunker Frictional Games ritorna all'horror puro, ampliando e rielaborando la base teorica che aveva già illustrato con i Penumbra prima e con Amnesia: The Dark Descent poi. Il risultato è una delle esperienze più terrificanti degli ultimi anni, videoludicamente parlando, elaboratissima nel design e dura verso il giocatore, al punto da risultare spigolosa nella sua angosciante apparente semplicità concettuale. In realtà è un titolo elaboratissimo che non lascia niente al caso e che si fonda su di una base già molto solida, che è quella dell'esperienza del team di sviluppo con il genere.