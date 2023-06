iOS 17 non arriverà su iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, alcune funzioni mancheranno su altri modelli

L'appena annunciato iOS 17 di Apple non sarà distribuito su iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus. Gli iPhone XS, XS Max e XR sono i dispositivi più vecchi che avranno diritto a iOS 17 quando sarà disponibile in autunno, ma questo non significa che avranno accesso a tutte le nuove funzionalità.

Tutti i telefoni idonei a ricevere iOS 17 avranno le funzioni principali: le schede dei contatti col nuovo design, il display StandBy per informazioni rapide durante la ricarica e la funzione Check In per notificare a qualcuno che si è arrivati a casa sani e salvi. Ma alcune funzioni sono riservate agli iPhone più recenti. Le reazioni basate sui gesti con effetti AR in FaceTime, ad esempio, richiederanno un iPhone 12 o più recente.

È necessario un iPhone 12 o più recente anche per alcuni miglioramenti della correzione automatica della tastiera e per i suggerimenti di completamento automatico. C'è anche una nuova funzione di accessibilità chiamata Point and Speak che aiuta le persone con disabilità visive a interagire con il testo nel loro ambiente, ma è limitata ai soli modelli Pro dell'iPhone 12, 13 e 14.

Gli smartphone sul quale iOS 17 è almeno in parte supportato

In breve, se non avete le ultimissime versioni di iPhone non avrete accesso a tutte le funzioni di iOS 17. È quindi credibile che i modelli più vecchi, come XS e 11, non saranno più completamente supportati a partire dalla prossima versione dell'OS di Apple.

