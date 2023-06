Pikmin 4: il nuovo trailer mostra l'editor dei personaggi

Dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la volta di Pikmin 4 per Nintendo Switch, che è tornata a mostrarlo attraverso un nuovo trailer, in cui possiamo vedere l'editor dei personaggi, con cui i giocatori potranno creare i loro avatar.

Nella seconda parte del video possiamo vedere anche che a finire nei guai non è solo il Capitano Olimar, ma anche tutta la squadra di salvataggio. Quindi il giocatore dovrà salvare tutti nel corso della campagna.

La parte più interessante è comunque quella dell'editor, che consente di scegliere tra sei pettinature, di modificare la corporatura (pare che ci siano quattro opzioni) e di agire sul volto e sui colori delle varie parti dell'avatar.

La descrizione ufficiale del video non è molto rivelatoria: "Su un pianeta remoto, la squadra di soccorso ha bisogno di aiuto... il tuo! Inizia una nuova ed entusiasmante avventura con Pikmin 4, disponibile dal 21 luglio." Comunque sia è un ottimo modo per ricordare a tutti che Pikmin 4 uscirà il 21 luglio 2023, in esclusiva su Nintendo Switch.