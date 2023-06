Field of Glory: Kingdoms è stato mostrato al Fields of Glory Day

Slitherine ha da poco mandato in onda tramite una diretta sui propri canali social nuove informazioni su Field of Glory: Kingdoms, il nuovo strategico 4X in arrivo su Steam in una data ancora da annunciare. Durante l'evento, noto come Field of Glory Day, si è parlato delle caratteristiche principali del gioco.

In un nuovo filmato, Slitherine ha presento alcuni elementi fondamentali di Field of Glory: Kingdoms. Tra questi, il nuovo sistema dinastico, che mette in evidenza la vita e il comportamento del sovrano e l'intricato sistema che influenza le persone a lui vicine, tra cui mogli, discendenti, cortigiane, familiari e nobili.

Il sistema economico di Field of Glory: Kingdoms è stato illustrato nel dettaglio, mostrando come i giocatori possono sviluppare la loro economia regionale costruendo edifici, di cui esistono oltre 400 tipi diversi nel gioco. Le guerre giocano un ruolo sempre cruciale, mostrando come il successo sul campo di battaglia medievale plasmerà il regno del giocatore per generazioni. Le forze a disposizione del giocatore, dagli eserciti ai generali, dipendono da elenchi di eserciti altamente dettagliati che permettono di integrarli, anche nelle battaglie, con Field of Glory II Medieval.

Ambientato nel 1054, Field of Glory: Kingdoms abbraccerà oltre due secoli di epica storia europea, africana e mediorientale, permettendo ai giocatori di costruire, far crescere e dominare i loro regni attraverso la diplomazia, il commercio o la guerra.