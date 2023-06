Final Fantasy 7 Rebirth conferma nuovi personaggi e modi per 'cooperare', forse c'è un codice segreto

Square Enix continua a pubblicare tweet pubblicitari dedicati a Final Fantasy 7 Rebirth, tramite i quali svela alcuni piccoli dettagli sul gioco. Con il commento numero cinque del 6 giugno si parla di nuovi personaggi e nuovi modi per cooperare con loro. Inoltre, secondo un utente, la versione giapponese di questi messaggi nasconde un segreto.

Andiamo però in ordine. Il messaggio numero cinque propone la domanda: "Il sistema di battaglia è cambiato da Final Fantasy 7 Remake?". La risposta è: "In FInal Fantasy 7 Rebirth nuovi alleati si uniranno alla battaglia e tu potrai cooperare con ogni membro del party in modo ancora più ravvicinato rispetto al passato." Le parole sono di Teruki Endo, Battle Director del gioco.

Come nei messaggi precedenti, si tratta di un'affermazione abbastanza generica che non ci dice poi molto. Potevamo già dare per scontato che altri personaggi si sarebbero aggiunti al team di Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth e questi nuovi modi per "cooperare" potrebbero essere qualsiasi cosa, anche semplicemente delle mosse Limit di attacco combinate tra personaggi, non vere e proprie nuove meccaniche di gioco.

Secondo l'utente aitaikimochi, però, nei messaggi di Square Enix vi sono dei segreti nascosti in bella vista. Come potete vedere, il testo ha alcune parti evidenziate in verde. Nella versione giapponese, leggendo solo queste parti, le parole formano concetti che, secondo il già citato utente, si legano facilmente a Zack (personaggio di Final Fantasy 7 Crisis Core che dovrebbe apparire in Rebirth).

Secondo aitaikimochi, i kanji in verde parlano di "correggere il tempo" (inteso come linea temporale), "eccessiva libertà", "i luoghi del destino", "preparati" e infine "gli amici lavorano assieme per combattere". Si tratta, va detto, di frasi un po' generiche che si legano sì a Zack, ma hanno perfettamente senso anche in riferimento al gioco in generale. Una cosa è certa, in inglese le parti in verde non hanno lo stesso significato e anzi in alcuni casi sono usate malamente. Difficile dire se si tratti solo di un limite di traduzione o di mancanza di contesto da parte del team occidentale.

Al di là di queste speculazioni, è credibile che vi siano ancora un paio di messaggi in arrivo da Square Enix, prima del Summer Game Fest. Possibile che il gioco riceva un trailer durante tale show?