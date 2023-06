Jumanji: Wild Adventures annunciato con trailer e data di uscita per PC, Switch, Xbox e PlayStation

Outright Games, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, ha annunciato Jumanji: Wild Adventures, il nuovo videogioco con licenza ufficiale ambientato nel mondo dei più recenti film di Jumanji. La data di uscita è il 3 novembre 2023, per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Jumanji: Wild Adventures propone "gli esploratori più eroici del mondo in un'esilarante ed emozionante avventura multigiocatore". Il dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e la professoressa Shelly Oberon sono tornati e sono pronti ad andare alla ricerca di un tesoro che va oltre la loro più fervida immaginazione. I giocatori dovranno collaborare per tornare nel vasto mondo di Jumanji, dove avranno il compito di trovare il Gioiello di Jumanji, un misterioso artefatto che è la chiave per ritrovare la strada di casa.

Caratterizzato da "ambientazioni enormi e boss formidabili", Jumanji: Wild Adventures è il seguito del precedente gioco di Outright Games, Jumanji: Il Videogioco. Il gioco sarà quattro volte più grande, con un vasto mondo da esplorare, tra giungle inesplorate, villaggi dimenticati e montagne ghiacciate, incontri ancora più letali e oggetti speciali da sbloccare.

Il gruppo di esploratori giocabili di Jumanji: Wild Adventures ha poteri e abilità sbloccabili che i giocatori possono utilizzare per personalizzare il loro stile di gioco. I giocatori possono scegliere di giocare da soli, oppure di collaborare in cooperativa locale a 4 giocatori.