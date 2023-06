Starfield: sviluppatore di God of War Ragnarok difende la scelta dei 30 fps

Dannie Carlone, un senior staff enviroment artist di Santa Monica che ha lavorato a God of War: Ragnarok, è intervenuto su Twitter per difendere la scelta di Bethesda di far girare Starfield a 30 fps su Xbox Series X|S.

Per chi si fosse perso le ultime, nelle ore successive allo Starfield Direct, Bethesda ha svelato che il gioco non offrirà una modalità performance a 60 fps per favorire la stabilità del framerate nel contesto di un "open world gigantesco e dinamico". Ciò sta facendo discutere molto in questi giorni, con i giocatori spaccati fondamentalmente in due fazioni, tra chi avrebbe voluto anche una modalità a 60 fps anche a discapito di risoluzione e l'impatto visivo e chi invece non crede che questa mancanza sia affatto un problema.

Lo youtuber DreamcastGuy rientra nella prima categoria e ha pubblicato (e poi rimosso) un tweet al vetriolo in cui affermava che l'assenza di un preset a 60 fps in Starfield è un'indicazione del fatto che il gioco arriverà nei negozi in uno stato incompleto.

Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente Carlone, che ha deciso di chiarire e difendere la scelta dei colleghi di Bethesda, che a suo avviso è stata fatta per garantire la miglior resa visiva possibile e limitare il pop-in.

"Voglio chiarire, non è il segno di un gioco non completo, è una scelta", ha risposto Carlone. "I 60 fps su questa scala causerebbero un duro colpo alla fedeltà grafica. La mia ipotesi è che vogliano un look senza fronzoli e con meno pop-in. E ovviamente è un tuo diritto non gradire questa scelta".

"Non è necessario che sia 4K (che è costoso per le performance)", ha aggiunto rispondendo a un follower. "Potrebbe essere 1080p a 60fps o un'altra risoluzione variabile a 60. Vogliono mantenerlo bloccato a 30fps e 4k e spingere la grafica a un livello elevato su questa scala."

Nei giorni scorsi è intervenuto sulla questione anche Phil Spencer, il boss di Xbox, che ha dichiarato che quella di Bethesda è stata una scelta creativa. Al contrario, Running with Scissors, ha criticato la mancanza di un'opzione grafica a 60 fps su Xbox.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC e Game Pass dal 6 settembre 2023.