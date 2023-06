Disney Speedstorm: stagione 2 disponibile, è a tema Toy Story

Gameloft ha reso disponibile la nuova stagione di Disney Speedstorm, intitolata "To Infinity and Beyond", basata su Toy Story. Vediamo il trailer della stagione 2 e tutti i dettagli.

Tra le novità spiccano i nuovi personaggi: Woody, Buzz, Jessie e Bo Peep scenderanno in pista dall'inizio della seconda stagione e saranno affiancati da Steamboat Mickey e Steamboat Pete che appariranno in eventi a tempo limitato più avanti. Sempre tema di Toy Story, è stata aggiunta anche la nuovissima pista "La stanza di Andy". Si correrà su un circuito miniaturizzato, superando enormi oggetti che svettano sopra di noi.

Il tutto è completato da due nuove modalità di gioco: "Abbinamento colori" e "Segui il leader". Nella prima, dovrete raccogliere le caselle colorate in giro per la pista che corrispondono alla vostra casella di abilità designata in quel momento: guidare nel vostro colore vi garantirà una spinta, mentre raccogliere quella sbagliata vi stordirà. Seguire il leader" è molto più semplice: dovrete rimanere in scia alla persona che vi precede per accumulare una grande quantità di spinta.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Disney Speedstorm, ecco cosa ne pensiamo.