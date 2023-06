Jujutsu Kaisen: il cosplay di Nobara da mahoualien prepara il martello

Jujutsu Kaisen è diventato ormai un soggetto molto utilizzato dai cosplayer, come dimostra quest'ottimo cosplay di Nobara Kugisaki da parte di mahoualien, perfettamente centrato sul personaggio in questione.

Con l'anime a trasporre in maniera fedele il manga originale di Gege Akutami, la diffusione della storia ha subito una notevole espansione e sta iniziando ad essere conosciuta anche qui, cosa che probabilmente renderà Nobara un personaggio piuttosto noto a tutti coloro che seguono un po' il panorama manga/anime attuale.

Nobara si è diventato uno dei personaggi preferiti, anche rispetto al ai protagonisti come Yuji Itadori e Megumi Fushigoro, e si sta preparando al grande ritorno in scena con la Stagione 2 dell'anime, in arrivo questa estate. D'altra parte, la frequenza con cui viene interpretata dalle cosplayer parla chiaro sul successo di questa particolare combattente.

Specialista di una tecnica tutta sua, basata su martello e chiodi, Nobara è protagonista di alcuni dei combattimenti più cruenti della serie, in grado di sprigionare una violenza devastante e inquietante, che contrasta in maniera perfetta con il suo aspetto da bella studentessa. Questo contrasto è stato ben ricostruito dal cosplay di mahoualien, che sembra prepararsi a sferrare una violenta martellata.

