Rockstar Games: un misterioso gioco in VR non annunciato spunta in un curriculum

Rockstar Games potrebbe avere in serbo un nuovo gioco non ancora annunciato per realtà virtuale, stando al curriculum di un attore specializzato in doppiaggio e interpretazione di personaggi anche all'interno di videogiochi.

Come riportato su Restera e altre fonti, il curriculum di Michael Ursu segnala alcuni titoli interessanti e anche piuttosto misteriosi tra i lavori svolti, cosa che fa pensare a possibili giochi in sviluppo ma ancora da presentare al pubblico.

Tra questi spicca un "Undisclosed Rockstar Games", ovvero un gioco di Rockstar Games non ancora annunciato, inserito da Ursu tra i progetti in VR svolti finora. Potrebbe dunque trattarsi di un titolo sviluppato dalla casa di GTA appositamente per i visori a realtà virtuale, in attesa di capire di cosa si tratti.

Da notare anche che lo stesso curriculum riporta un "progetto non annunciato" su Borderlands e anche un gioco non annunciato di MiHoYo tra i videogiochi più standard, e anche queste sembrano delle novità non meglio identificate, almeno per il momento. Ovviamente non possiamo prendere questa come una fonte necessariamente affidabile, ma l'attore in questione sembra piuttosto affermato nell'ambito del doppiaggio e interpretazione di personaggi nei videogiochi, dunque prendiamo in considerazione questi indizi.

Per il resto, da Rockstar Games attendiamo ovviamente informazioni su GTA 6, che dovrebbe rappresentare il prossimo blockbuster della compagnia.