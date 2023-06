Microsoft vuole costruire il suo supercomputer quantistico entro i prossimi 10 anni

Microsoft ha pubblicato una propria roadmap incentrata sulle evoluzioni tecnologiche maggiori, dalla quale emerge la volontà della compagnia di costruire il suo primo supercomputer quantistico nell'arco dei prossimi 10 anni.

Krysta Svore, VP di Microsoft per il settore Advanced Quantum Development, ha confermato a TweakTown la volontà di raggiungere l'obiettivo in meno di 10 anni, con i lavori che sono già iniziati secondo il piano della compagnia. "Pensiamo alla nostra roadmap e al tempo che ci vorrà per avere il nostro supercomputer quantistico in termini di anni piuttosto che decenni", ha riferito Svore.

Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, anche perché la tecnologia alla base dei computer quantistici subisce evoluzioni esponenziali di anno in anno, cosa che pone la costruzione di questo supercomputer come uno degli obiettivi scientifici principali per Microsoft nel prossimo futuro.

L'anno scorso, la compagnia aveva annunciato la creazione dei qubit Majorana, che si presentano molto stabili anche se difficili da creare, e proprio su questi avrebbe intenzione di costruire il suo nuovo supercomputer quantistico.

"Al momento siamo davvero al livello di questa implementazione fondamentale", ha riferito Svore, "Abbiamo delle macchine quantistiche di scala intermedia piuttosto rumorose, che si basano su qubit fisici e non sono ancora abbastanza affidabili da essere effettivamente utilizzate per scopi vantaggiosi, per la scienza o per applicazioni commerciali", ha spiegato la responsabile di Microsoft.

"Come prossimo livello dobbiamo raggiungere una certa resilienza. Abbiamo bisogno di essere in grado di operare non solo con qubit fisici ma dobbiamo usarli attraverso un codice di correzione degli errori e poi in una unità a qubit logici". Attendiamo di saperne di più da parte di Microsoft, ma l'idea è che tale macchina sia destinata ad essere più costosa del computer quantistico presentato dall'Iran di recente.