PS5, firmware 23.01-07.61.00.00 disponibile: vediamo peso e novità dell'update

Sony ha reso disponibile un nuovo firmware per PlayStation 5. Si tratta dell'update 23.01-07.61.00.00 ed è già disponibile al download anche in Italia. L'aggiornamento pesa 1,151 GB e, come vi aspetterete, si occupa di "migliorare le prestazioni del sistema".

Come sempre esiste la possibilità che vi siano modifiche minori che non vengono indicate ufficialmente da Sony, magari in preparazione dell'aggiornamento del firmware che arriverà tra qualche tempo. Ricordiamo infatti che PS5 propone in versione beta un update che introdurrà molteplici novità interessanti, come vi avevamo già riportato.