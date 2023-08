Baldur's Gate 3: molti sviluppatori mancano nei riconoscimenti, Larian correggerà con una patch

Anche Baldur's Gate 3 rientra in questo problema diffuso, specialmente per quanto riguarda gli studi coinvolti nella lavorazione in outsourcing , ovvero non direttamente collegati al team principale ma assunti per portare avanti parti specifiche del progetto come entità esterne.

Traduttori e sviluppatori lasciati fuori dai credits

In questo caso, il problema è stato segnalato inizialmente dalla producer per la localizzazione Katrina Leonoudakis, che ha riferito come il gioco non riporti riconoscimenti riguardanti vari traduttori che hanno lavorato alle lingue brasiliana e portoghese. Questi ultimi erano coordinati da una compagnia chiamata Altagram Group, i cui coordinatori risultano nei crediti, ma non alcuni dei traduttori, mentre risultano altri in altre lingue tra cui anche l'italiano.



Tuttavia, la questione si è poi allargata: come riportato da altre fonti, anche molti sviluppatori che hanno lavorato in outsourcing su Baldur's Gate 3 non risultano nei riconoscimenti ufficiali, menzionati solo con i nomi degli interi team. Per quanto riguarda la questione di Altagram, sembra sia legata a un problema di comunicazione tra questa e Larian, con il team che ha già richiesto le informazioni necessarie e dovrebbe inserire i riconoscimenti corretti con una prossima patch al gioco.

Per gli altri sviluppatori si attendono ulteriori informazioni e sviluppi. Purtroppo, questo problema si sta diffondendo a macchia d'olio di recente, a causa dell'espansione degli organici richiesti per portare a termine progetti di grandi dimensioni. Solo di recente abbiamo visto emergere questioni simili per Medroid Dead e God of War Ragnarok, tra gli altri.