ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2 8 GB GDDR6 arriva al prezzo minimo storico tramite l'offerta Amazon

Al momento della scrittura tramite Amazon Italia è possibile trovare un'offerta per una scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2 da 8 GB GDDR6. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è do 36.03€, ovvero del 14%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon per questa scheda grafica è 254.23€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 V2 da 8 GB GDDR6 dispone di PCIE 4.0, HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6. Misura 17,5 x 5,5 x 5 cm.