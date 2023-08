eFootball: Konami rinnova l'accordo con l'FC Barcelona e festeggia con tre carte Dream Team

Le dichiarazioni di Konami

Le tre nuove carte per Dream Team

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.'s European President, ha commentato: "È molto emozionante per noi annunciare l'estensione di una partnership di tale successo. FC Barcelona è davvero un gigante del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per gli anni a venire. Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, di eSports e attivazioni è fantastico per KONAMI e per la serie eFootball™, in quanto il nostro prodotto continua a evolvere per offrire la migliore esperienza possibile".

Juli Guiu, FC Barcelona Vice President for Marketing, ha aggiunto: "Siamo molto felici di poter rinnovare il nostro accordo con KONAMI, un'azienda che nel corso degli anni ha sempre dimostrato il suo impegno nei confronti del Barcelona. KONAMI è un punto di riferimento nel settore videoludico e ci aiuterà a creare nuove sinergie con il pubblico più giovane e a continuare a esplorare le possibilità nel mondo dell'intrattenimento digitale, un settore chiave per l'espansione del nostro marchio nei prossimi anni".

Vi ricordiamo infine che è arriovata la Stagione 0 in attesa di eFootball 2024, ecco le novità.