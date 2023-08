Call of Duty: Modern Warfare 3, ecco come contenuti e progressi si trasferiscono da Modern Warfare 2

Activision Blizzard ha chiarito ulteriormente come contenuti e progressi di Call of Duty: Modern Warfare 2 si trasferiranno in Call of Duty: Modern Warfare 3, secondo la funzionalità che è stata già confermata dagli sviluppatori in precedenza.

In un post sul blog ufficiale del gioco, Activision spiega con maggiori dettagli il funzionamento del trasferimento previsto da Modern Warfare 2 a 3 attraverso il sistema chiamato "carry forward". Si tratta di una vera e propria pagina di FAQ dalla quale poter ottenere informazioni su cosa e come può essere trasferito da un capitolo all'altro.

In sostanza, i punti principali sono i seguenti: