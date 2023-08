Nintendo rimanda la costruzione dei nuovi uffici perché li vuole più grossi, per un report

Più dipendenti e investimenti per Nintendo

La mappa dell'area degli edifici di Nintendo a Kyoto

Secondo Nikkei, Nintendo ha assunto 130 nuovi laureati nell'anno fiscale 2023, con un aumento del 50% rispetto a tre anni fa.

L'articolo cita le parole del presidente di Nintendo Shuntaro Furakawa: "Le risorse di sviluppo richieste per ogni software stanno aumentando. Vorremmo mantenere il livello di assunzioni degli ultimi anni".

In un briefing di novembre 2021, Nintendo ha dichiarato che l'inaspettato livello di successo di Switch ha permesso all'azienda di investire in nuove opportunità di business, tra cui l'espansione della capacità di sviluppo dei giochi.

Durante il briefing, Furukawa ha dichiarato che l'azienda spenderà fino a 100 miliardi di yen (oltre 720 milioni di euro) per espandere la propria capacità interna di sviluppo di videogiochi e fino a 50 miliardi di yen (oltre 360 milioni di euro) per far crescere i prodotti software di intrattenimento non videoludici, come i film.

Un altro investimento sarà probabilmente Nintendo Switch 2 che dovrebbe essere retrocompatibile secondo Take-Two, sarebbe un errore il contrario.