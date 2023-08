Apple potrebbe comprare Disney davvero, secondo alcuni analisti

Un lungo articolo di Hollywood Reporter prende in considerazione un'eventualità che può sembrare molto strana, ovvero che Apple compri Disney, sostenendo che non si tratta di un'idea così remota, anche in base alle valutazioni di alcuni analisti finanziari che la vedono anzi una probabilità concreta.

Il panorama attuale degli studi cinematografici e televisivi sta tendendo sempre di più al consolidamento, con la concentrazione di grandi proprietà nelle mani di poche compagnie, e in questo contesto anche un'operazione che può sembrare improbabile come l'acquisizione in blocco di Disney diventa verosimile.

Con il ritorno di Bob Iger nel ruolo di CEO della compagnia, sembra che Disney si stia preparando a cambiamenti importanti, valutando la possibile vendita di asset televisivi per cercare di far quadrare i conti, anche a causa delle grosse perdite emerse dalla gestione di Disney+, i cui aumenti di prezzo annunciati proprio nelle ore scorse sembrano cercare di mettere delle toppe.

Dall'altra parte, Apple non sembra intenzionata ad acquisire uno studio cinematografico, la cosa è emersa già in passato: tuttavia, Disney sarebbe una cosa diversa, essendo a sua volta un mega-conglomerato di studi e sistemi di broadcast, dunque potrebbe diventare un soggetto appetibile.

In effetti, non molti potrebbero permettersi un'acquisizione del genere al di fuori di un colosso da 2.800 miliardi di dollari. C'è da considerare anche il rapporto particolare che si è creato negli anni tra le due compagnie: Steve Jobs era nel consiglio d'amministrazione dal 2006 al 2011, Iger è stato invece nella board di Apple finché quest'ultima non ha lanciato il suo servizio Apple TV+.