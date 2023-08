EA Sports FC 24, tutte le novità della modalità Ultimate Team

Scopriamo allora quali sono tutte le novità di Ultimate Team in EA Sports FC 24 , così come lo studio di sviluppo ce le ha presentate nell'ultimo video di approfondimento dedicato al suo nuovo calcistico.

La modalità tornerà a rappresentare la colonna portante dell'offerta contenutistica di EA Sports FC 24 anche dopo l'abbandono della licenza FIFA, sebbene la cosa fosse sostanzialmente un'ovvietà, considerato come da sola rappresenti la principale artefice del successo stellare che gli ultimi capitoli hanno saputo raccogliere. Oltre che una vera e propria miniera d'oro. Proprio in questo senso, Ultimate Team ripartirà dalla stessa struttura intravista nei FIFA più recenti, senza stravolgimenti di sorta, ma con alcune innovazioni che potranno influire profondamente nelle dinamiche di costruzione della nostra rosa dei sogni.

Mentre il lancio del suo nuovo calcistico si avvicina a rapide falcate, in queste settimane caldissime per il calciomercato EA Sports continua a diffondere nuovi dettagli sulle modalità di gioco che troveremo all'interno di EA Sports FC 24, il successore di FIFA 23 che a partire dal prossimo 29 settembre si troverà a raccogliere la pesante eredità della fortunata serie sportiva edita da Electronic Arts. Se solo qualche giorno fa gli sviluppatori ci avevano introdotto al discreto pacchetto di aggiornamenti che andrà ad ampliare le modalità Allenatore e Giocatore , ieri sera è stato il turno di Ultimate Team, protagonista di un dettagliato approfondimento volto a svelare tutte le novità di gameplay che faranno il loro esordio a partire dall'edizione di quest'anno.

Calciatori e calciatrici sullo stesso campo da gioco

In EA Sports FC 24, calciatori e calciatrici potranno essere schierati senz'alcun limite nella stessa rosa di Ultimate Team

Sono diverse le novità che EA Sports ha integrato nel nuovo Ultimate Team, ma quella con maggiore magnitudo è senz'alcun dubbio legata all'introduzione del calcio femminile che, dopo diversi anni di militanza nelle altre modalità dei precedenti FIFA si appresta adesso a scendere in campo anche in quella più popolare in assoluto. A partire da quest'anno, saranno cinque i campionati femminili ad aggiungersi alle leghe attualmente incluse in Ultimate Team, e come gli sviluppatori hanno tenuto spesso a ribadire non ci sarà alcuna differenza tra calciatori e calciatrici, in ogni istanza della modalità.

Non solo giocatori e giocatrici potranno essere schierati insieme nella stessa formazione e scendere in campo fianco a fianco; le donne avranno la stessa probabilità dei loro colleghi maschi di spuntare all'interno di un pacchetto, o di essere protagoniste di iniziative e Sfide Creazione Rosa, Momenti ed Evoluzioni. E per quel che riguarda l'Intesa? Le atlete stringeranno legami con tutte le loro compagne che giocano nello stesso campionato, e con quelle con cui condividono la nazionalità, ma anche con quei calciatori che fanno parte dello stesso club, un fattore che garantirà più libertà nell'ibridare la propria rosa con innesti maschili o femminili.