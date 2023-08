EA Sports FC 24, tutte le novità della Carriera Allenatore e Giocatore

Per questo motivo andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità della modalità Carriera Allenatore e Giocatore di EA Sports FC 24 grazie ad un nuovo trailer pubblicato da EA Sports in queste ore.

Nonostante il cambio di nome, infatti, EA Sports FC 24 si fonda sulle edizioni passate e le sue novità sono per questo motivo incrementali: in altre parole, a meno di sorprese clamorose, assisteremo a miglioramenti che vanno ad integrare e perfezionare la struttura che milioni di giocatori già conoscono, senza stravolgere il lavoro fatto fino a quel momento.

La marcia di avvicinamento a EA Sports FC 24 è ufficialmente iniziata. Qualche settimana fa l'erede di FIFA 23 è stato presentato in pompa magna ad Amsterdam consentendo a Electronic Arts di poter parlare liberamente di tutte le novità che ha pensato per questo "nuovo inizio".

Cominciamo con le novità per la Carriera Allenatore di EA Sports FC 24 . Quello che il team vuole fare è dare maggiore controllo sulla squadra al manager di turno.

Carriera Giocatore di EA Sports FC 24

Federico Chiesa in EA Sports FC 24

Come sempre al centro della Carriera Giocatore c'è la possibilità di personalizzare il proprio alter ego in maniera sempre più precisa e dettagliata. Non solo esteticamente, ma coi nuovi strumenti sarà più semplice definire anche il suo percorso professionale.