Starfield supporta Xbox Play Anywhere e cross-save, conferma lo store Microsoft

C'è da dire che l'adesione di Starfield al programma Xbox Play Anywhere era piuttosto scontata, visto che vi fanno parte praticamente tutti i giochi degli Xbox Game Studios, ma in questi casi una conferma ufficiale fa sempre piacere.

Come era lecito aspettarsi, anche Starfield supporta Xbox Play Anywhere , il programma che permette di accedere ai giochi sia su Xbox che su PC Windows 10/11 con l'acquisto di una singola copia digitale e di condividere i salvataggi su entrambe le piattaforme.

Che cos'è Xbox Play Anywhere?

Lanciato nel 2016, Xbox Play Anywhere è un servizio che consente di giocare a determinati titoli sia su Xbox che su PC Windows senza costi aggiuntivi tramite un'unica copia digitale acquistata su Xbox Store o Windows Store.

L'altro vantaggio è che tutti i giochi che fanno parte del programma supportano il cross-save, ovvero i progressi e obiettivi vengono conservati e trasferiti da PC a Xbox e viceversa automaticamente. Ad esempio con Starfield sarà possibile riprendere su Xbox Series X|S dal punto esatto in cui si era interrotta la partita su PC o viceversa, senza che sia necessaria alcuna operazione da parte del giocatore.

Tenete presente che non è possibile accedere allo stesso gioco da Xbox e da PC Windows 10/11 contemporaneamente e che questa funzione è supportata solo acquistando un titolo presso gli store di Microsoft. In pratica la versione PC di Starfield su Steam non supporta Xbox Play Anywhere, al contrario di quella in vendita su Windows Store.