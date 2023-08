SEGA, aumentano gli incassi nell'ultimo trimestre nonostante il calo delle vendite dei giochi

A pochi giorni dall'annuncio che l'acquisizione di Rovio è stata approvata dai regolatori internazionali, SEGA porta dunque avanti un trend positivo con un +63% di vendite per un totale di 756,9 milioni di dollari ed entrate operative a +712% per 123 milioni di dollari.

Non solo videogiochi

Etrian Odyssey Origins Collection e i suoi personaggi

Sappiamo bene quanto sia storicamente importante il mercato del Pachinko per SEGA in Giappone, mentre come detto la divisione gaming ha fatto segnare un calo del 3% e una diminuzione delle entrate operative pari al 45%: i nuovi titoli non hanno ottenuto i risultati che l'azienda si aspettava.

Parliamo nello specifico di Etrian Odyssey Origins Collection e Sonic Origins Plus, che hanno venduto insieme 740.000 copie, mentre i classici del catalogo della casa nipponica sono scesi a 4,87 milioni di copie rispetto ai 5,12 milioni dello scorso anno.

Nonostante tutto, SEGA si aspetta una crescita del settore giochi pari al 9% nell'ambito dell'intero anno fiscale per via di alcune produzioni molto forti e attese in arrivo nei prossimi mesi, fra cui Persona 5 Tactica, Total War: Pharaoh, Like a Dragon Gaiden, Hyenas e Sonic Superstars.