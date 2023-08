Classifica Steam: Remnant 2 ancora in vetta, seguito da Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è ormai una presenza fissa al secondo posto della classifica di Steam e con ogni probabilità conquisterà la vetta in quella della prossima settimana, dato che il lancio su PC è fissato per giovedì 3 agosto e c'è davvero tantissimo entusiasmo intorno al colossale GDR di Larian Studios.

Anche questa volta troviamo Remnant 2 in cima alla top 10 , con lo sparatutto GDR di Gunfire Games che si sta dimostrando uno dei giochi di maggior successo dell'estate, grazie anche a valutazioni molto positive da parte del pubblico e della critica (a proposito, ecco la nostra recensione ).

Come ogni martedì, SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam nella settimana del 25 luglio - 1 agosto 2023 , realizzata in base ai ricavi nell'arco dell'ultima settimana.

La classifica Steam del 25 luglio – 1 agosto 2023

Di seguito trovate la classifica dei 10 giochi e hardware più venduti su Steam, che ricordiamo è stata stilata in base ai ricavi (e non alle unità vendute) e senza considerare giochi free-to-play come Apex Legends.